В Париже начался суд над экс-президентом Николя Саркози

Николя Саркози предстал перед судом. Против него выдвинуты обвинения в «коррупции» и «торговле влиянием». Сам бывший глава государства отрицает свою вину – как и двое других обвиняемых.

В парижском суде в понедельник, 23 ноября, начался процесс по делу о коррупции, связанной с расследованием предполагаемого нелегального финансирования в 2007 году предвыборной кампании экс-президента Франции Николя Саркози. Бывшего главу государства обвиняют в том, что он пытался получить от члена Кассационного суда секретную информацию, пишет ТАСС.

Помимо 65-летнего Саркози, обвиняется его адвокат и друг Тьерри Эрцог, а также бывший генеральный прокурор при Кассационном суде Жильбер Азибер.

По данным обвинения, экс-президент мог через посредничество своего адвоката получить от прокурора конфиденциальную информацию: в том числе, о прослушках, на которую следователи поставили его телефоны по другим расследованиям. Это, в частности, дело о нелегальном финансировании Саркози в 2007 году его избирательной кампании совладелицей французской косметической компании L’Oreal Лилиан Беттанкур.

Правоохранительные органы полагают, что избирательную кампанию бывшего президента Французской Республики мог финансировать лидер Ливана Муаммар Каддафи.

Следователи считают, что Жильбер Азибер в обмен на оказанную Саркози «помощь» попросил устроить его на выгодную должность в княжестве Монако.

Саркози отверг выдвинутые против него обвинения, заявив, что Азибер не получал никакого поста в Монако.

По статьям, предъявленным Саркози, ему может грозить до одного миллиона евро штрафа, а также до 10 лет заключения. Судебный процесс должен продлиться до 10 декабря.

Это первый случай в послевоенной истории Франции, когда бывший глава государства предстает перед судом «собственной персоной».

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