В Нагорном Карабахе приступили к разминированию

Российские саперы расчищают от взрывоопасных предметов места, где построят посты воинского контингента РФ.

Российские саперы приступили к разминированию в Нагорном Карабахе, сообщил в понедельник, 23 ноября, начальник инженерной службы воинского контингента РФ подполковник Павел Паутов, пишет ТАСС.

“С сегодняшнего дня саперы приступили к гуманитарному разминированию местности. На первом этапе они будут проверять на наличие взрывоопасных предметов местность, где в дальнейшем построят стационарные посты российского воинского контингента. Гуманитарное разминирование делается по заявкам администрации НКР”, – сказал он.

Подполковник отметил, что на расчистку местности от неразорвавшихся боеприпасов понадобится несколько месяцев.

Также он сообщил, что уже несколько дней идет и разминирование дорог, по которым передвигаются миротворцы.

“Саперы пока не встретили мин-ловушек. Здесь применялись в основном мины советского производства: противотанковые мины ТМ-62, противопехотные ПМН-2. Растяжки встречаются, но они в основном ставились обороняющейся стороной для прикрытия позиций. Нами уже обнаружено порядка 30 противотанковых мин на одном из участков дорог. По всей видимости, ими перекрывали дорожное полотно, чтобы тяжелая техника не прошла”, – раассказал Паутов.

В свою очередь, саперы Армии обороны НКР также ведут разминирование на своих участках.

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