Байден назвал имя будущего госсекретаря США

Внешней политикой в администрации Джо Байдена займется его советник по вопросам международной политики Энтони Блинкен.

Энтони Блинкен более 20 лет является соратником Джо Байдена. Он известен как поборник глобальных альянсов и союзнических отношений.

От Блинкена ожидают, что он восстановит имидж США как надежного союзника и вернет страну к международным соглашениям, в частности, направленным на противостояние Китаю, пишет New York Times.

58-летний Энтони Блинкен при администрации Барака Обамы был заместителем госсекретаря, а свою карьеру в ведомстве начал еще при Билле Клинтоне.

До того Блинкен был директором по вопросам персонала в комитете Сената по иностранным делам. Тогда комитет возглавлял Байден.

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