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02:38 24 Ноября 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

«Тоттенхэм» объявил об миллионных убытках из-за коронавируса

Лондонский «Тоттенхэм» объявил об убытках в размере около 68,6 млн фунтов по результатам финансового года, который закончился 30 июня.

«Последствия пандемии для наших доходов существенны. Нет более неподходящего времени для таких событий – мы только что завершили строительство стадиона стоимостью 1,2 млрд фунтов, которое финансировалось за счет клубных ресурсов и долгосрочных кредитов», – сказал глава совета директоров клуба Дэниэля Леви.

«В сезоне 2020/2021 до сих пор на стадионы не пускают болельщиков. Также это усугубляется потерей посторонних мероприятий, таких как матчи NFL, концерты, закрытием магазинов, находящихся на территории арены. По нашим оценкам, в текущем финансовом году потенциальная потеря дохода, если стадион останется закрытым для болельщиков, превысит 150 млн фунтов», – отметил Леви.

Отметим, после девяти туров Английской премьер-лиги «Тоттенхэм» возглавляет турнирную таблицу.

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Тэги: футбол, убытки, коронавирус

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