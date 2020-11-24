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04:27 24 Ноября 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Украинский фильм победил на фестивале документального кино в Италии

Лента Алины Горловой отмечена наградой «Лучший полнометражный документальный фильм» на кинофестивале Festival dei Popoli во Флоренции.

Кадр из фильма

«Этот дождь никогда не закончится» создан в совместном производстве Украины, Латвии, Германии и Катара. Фильм рассказывает о беженцах из Сирии, которые живут в Украине. Сбежав от одной войны, они попали в страну, где начинается другая. Сын главного героя становится волонтером Красного Креста на территории боевых действий.

Алина Горлова – режиссер, автор фильмов «Явных проявлений нет» и «Холодный яр».

Кинофестиваль в этом году состоялся онлайн из-за пандемии.

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Тэги: кинофестиваль, документальный фильм

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