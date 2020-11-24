Украинский фильм победил на фестивале документального кино в Италии
Лента Алины Горловой отмечена наградой «Лучший полнометражный документальный фильм» на кинофестивале Festival dei Popoli во Флоренции.
«Этот дождь никогда не закончится» создан в совместном производстве Украины, Латвии, Германии и Катара. Фильм рассказывает о беженцах из Сирии, которые живут в Украине. Сбежав от одной войны, они попали в страну, где начинается другая. Сын главного героя становится волонтером Красного Креста на территории боевых действий.
Алина Горлова – режиссер, автор фильмов «Явных проявлений нет» и «Холодный яр».
Кинофестиваль в этом году состоялся онлайн из-за пандемии.
Новости по теме
Церемонию открытия 72-го кинофестиваля провели символически. Мероприятие не состоялось весной из-за коронавируса, теперь же оно пройдет в сокращенном формате.
Будут и другие изменения. Организаторы добавят премию жюри и уберут премию первого директора Берлинале Альфреда Бауэра из-за его связей с нацистами.
Церемония награждения прошла во Дворце кино на острове Лидо. «Золотого льва Святого Марка» удостоился новый фильм Тодда Филлипса «Джокер».