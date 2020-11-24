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Главная » Украина » Происшествия
05:49 24 Ноября 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Украинский миротворец в Конго умер от коронавируса

Военнослужащий ВС Украины, находясь в составе миссии ООН в Демократической Республике Конго, заболел 11 ноября.

С явлениями простуды был госпитализирован в изолятор воинской части. С повышением температуры тела был направлен на стационарное лечение в госпиталь ООН в городе Гома (Конго). ПЦР-тест на COVID-19 оказался положительным.

16 ноября в связи с ухудшением состояния здоровья был переведен в отделение анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии госпиталя в Найроби (Кения), где в течение нескольких суток получал медицинскую помощь, но, к сожалению, она не дала положительного результата.

За прошедшие сутки в ВСУ зарегистрирован 51 новый случай заболевания острой респираторной болезнью COVID-19. 12 человек госпитализированы.

По состоянию на 23 ноября в Вооруженных силах Украины острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, болеет 2882 человека. Всего за время пандемии выздоровели 6159 человек.

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Тэги: миротворцы, коронавирус

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