Украинский миротворец в Конго умер от коронавируса
Военнослужащий ВС Украины, находясь в составе миссии ООН в Демократической Республике Конго, заболел 11 ноября.
С явлениями простуды был госпитализирован в изолятор воинской части. С повышением температуры тела был направлен на стационарное лечение в госпиталь ООН в городе Гома (Конго). ПЦР-тест на COVID-19 оказался положительным.
16 ноября в связи с ухудшением состояния здоровья был переведен в отделение анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии госпиталя в Найроби (Кения), где в течение нескольких суток получал медицинскую помощь, но, к сожалению, она не дала положительного результата.
За прошедшие сутки в ВСУ зарегистрирован 51 новый случай заболевания острой респираторной болезнью COVID-19. 12 человек госпитализированы.
По состоянию на 23 ноября в Вооруженных силах Украины острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, болеет 2882 человека. Всего за время пандемии выздоровели 6159 человек.
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