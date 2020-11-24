Китай запустил ракету на Луну
Вечером в понедельник, 23 ноября, Китай провел успешный запуск ракеты-носителя, который доставит на Луну аппарат Чаньэ-5
После посадки на спутнике Земли, аппарат будет собирать на Луне образцы грунта. Завершив свою миссию, Чаньэ-5 вернется домой.
Китай может стать первой за 44 года страной, которая доставила на Землю геологические образцы с поверхности Луны.
В последний раз такие исследования проводил СССР. В 1976 году на спутник для геологических работ был доставлен аппарат Луна-24.
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