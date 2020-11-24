Трамп распорядился начать передачу власти, но итоги выборов не признает
Президент США Дональд Трамп поручил Управлению общих служб (GSA) и своей команде «делать, что нужно» по первоначальным протоколам для передачи власти Джо Байдену.
Но глава государства подчеркнул, что отказывается признавать итоги прошедших выборов, несмотря на принятое решение о начале процесса передачи власти.
Хозяин Белого дома выразил уверенность в своей победе.
«Наше дело крепко продвигается, мы будем продолжать твердую борьбу, я уверен, победим!» – сказал он.
По словам Трампа, его штаб и сторонники никогда не согласятся с «фальшивыми бюллетенями».
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Новый план по удержанию власти, по данным агентства Reuters, опирается на республиканцев в законодательных органах ряда штатов.
Советники Трампа сообщают, что сейчас у президента нет четкой стратегии по оспариванию итогов выборов главы государства.
Президент США Дональд Трамп заявил своим советникам, что рассматривает возможность снова баллотироваться на пост президента в 2024 году.