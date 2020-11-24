НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Мир » Политика
08:05 24 Ноября 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Трамп распорядился начать передачу власти, но итоги выборов не признает

Президент США Дональд Трамп поручил Управлению общих служб (GSA) и своей команде «делать, что нужно» по первоначальным протоколам для передачи власти Джо Байдену.

Но глава государства подчеркнул, что отказывается признавать итоги прошедших выборов, несмотря на принятое решение о начале процесса передачи власти.

Хозяин Белого дома выразил уверенность в своей победе.

«Наше дело крепко продвигается, мы будем продолжать твердую борьбу, я уверен, победим!» – сказал он.

По словам Трампа, его штаб и сторонники никогда не согласятся с «фальшивыми бюллетенями».

Источник:
Тэги: выборы президента США, Трамп

Новости по теме

Команда Трампа придумала, как ему остаться на второй срок

Новый план по удержанию власти, по данным агентства Reuters, опирается на республиканцев в законодательных органах ряда штатов.

Трамп осознал, что все кончено

Советники Трампа сообщают, что сейчас у президента нет четкой стратегии по оспариванию итогов выборов главы государства.

Трамп хочет баллотироваться на новый президентский срок

Президент США Дональд Трамп заявил своим советникам, что рассматривает возможность снова баллотироваться на пост президента в 2024 году.

blog comments powered by Disqus
Новости | Слоты
Новости | Слоты