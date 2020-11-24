Трамп распорядился начать передачу власти, но итоги выборов не признает

Президент США Дональд Трамп поручил Управлению общих служб (GSA) и своей команде «делать, что нужно» по первоначальным протоколам для передачи власти Джо Байдену.

Но глава государства подчеркнул, что отказывается признавать итоги прошедших выборов, несмотря на принятое решение о начале процесса передачи власти.

Хозяин Белого дома выразил уверенность в своей победе.

«Наше дело крепко продвигается, мы будем продолжать твердую борьбу, я уверен, победим!» – сказал он.

По словам Трампа, его штаб и сторонники никогда не согласятся с «фальшивыми бюллетенями».

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