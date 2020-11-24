Черная пятница и другие способы сэкономить на покупке стиральной машины

Стиральную машину можно отнести к предметам первой необходимости.

Стиральную машину можно отнести к предметам первой необходимости. Поэтому когда “труженица” перестала работать, хозяева срочно отправляются за новой. Хорошо, если в этот момент в магазине есть скидки и удастся сэкономить. Но в большинстве случаев люди покупают технику по полной цене. Однако, если вы из тех, кому новая стиралка “не горит”, наши рекомендации по экономии будут полезными для вас.

Итак, как приобрести добротную стиральную машину, но при этом сэкономить, читайте дальше в нашей статье.

Ждать Черную пятницу и другие распродажи

К сожалению, черная пятница на стиральные машины только раз в году. Однако опытным покупателям это не мешает осуществить глобальные планы по покупке всего необходимого по выгодным ценам. Таким образом, если вы намереваетесь заменить стиральную машину, лучшее время сделать это — неделя всемирного шопинга, самый горячий день, которой припадает на долгожданную Черную пятницу.

На сайте крупнейшего украинского магазина техники уже есть информация, что в период акции, приуроченной к Черной пятнице, скидки на стиралки достигнут 41%. Это, пожалуй, самая грандиозная распродажа года, но не единственная. Производители периодически снижают цены на прошлогодние модели, приурочивают символические скидки к государственным праздникам. Но экономия от них менее существенна, чем можно получить, заказав стиральные машины в Киеве именно в период мировой распродажи.

Оформить кэшбек

Актуально для фанатов онлайн-шопинга. Ведь это не просто удобство и скорость покупки, но и возможность получить часть потраченной суммы обратно. Для этого есть специальные кэшбек-сервисы, найти их можно в поиске Google. После оформления аккаунта на сайте просто совершайте покупки, используя сервис и кэшбек не заставит себя долго ждать.

Процент возврата средств за покупки небольшой — 1-7% от потраченной суммы. Но для рьяных онлайн-покупателей это возможность накопить некую сумму и вывести ее на картсчет. Предположим, выбранная стиралка стоит 10 000 гривен, а кэшбек из магазина, где вы ее купите 1,35%. Несложно рассчитать размер бонуса — 135 гривен за покупку.

Купить стиралку только с нужными опциями

Как и в случае с любой техникой, на цену стиральной машины влияют разные опции. Чем больше умений у прибора, тем он дороже. Некоторые покупательницы гонятся за модными “способностями”, которые потом не используют, ограничиваясь “быстрой стиркой” и программой для хлопка.

Поэтому перед покупкой машины подумайте, какие функции вам не нужны и вы не хотели бы за них переплачивать, например, окно дополнительной загрузки, wi-fi, внутреннее освещение и прочие фишки современных стиральных машин.

Кроме того, проанализируйте, нужен ли вам список из 30 режимов стирки и все ли они актуальны. К примеру, если ваши дети выросли из грудного возраста, вам не пригодится режим стирки “Одежда для малыша”. Взвесив таким образом все за и против, отправляйтесь в интернет-магазин и выбирайте подходящую модель. Удачных покупок!