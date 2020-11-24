В МОЗ хотят 5% ВВП на медицину

Минздрав просит увеличении финансирования украинской медицины, чтобы остановить отток медиков за границу.

Об это заявил сегодня во вторник, 24 ноября, министр здравоохранения Максим Степанов.

«Многие годы отечественная медицина финансировалась на уровне 3-3,5% ВВП. Это хроническое недофинансирование привело к упадку медицинской системы и оттока медиков из страны. Для сравнения: Великобритания выделяет на медицину 6,7% ВВП, Франция – 9,6%, Германия – более 10%», – отметил Степанов.

В частности, Минздрав инициирует увеличение в 2021 году базовой ставки за лечение больных туберкулезом до 63 тыс. грн, тогда как в этом году она установлена ​​на уровне более 20 тыс. грн.

В бюджетном запросе на следующий год министерство также заложило тариф на лечение инсульта в размере от 22 тыс. грн до 118 тыс. грн в зависимости от метода лечения.

Повышение финансирования касается и других отраслей медицины, а также предусматривает существенное увеличение зарплат медицинским работникам, чтобы остановить их отток за границу.

«Наша медицина нуждается в реанимации. Мы заложили минимум, который необходим», – заявил министр.

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