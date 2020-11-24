МВФ считает, что налоговая политика Украины нуждается в совершенствовании

Даже несмотря на модернизацию, проведенную за последние годы, поясняют в фонде.

Об этом сегодня, 24 ноября, сказано в официальном сообщении МВФ .

«Налоговая политика в Украине ведется сразу по двум направлениям. С одной стороны, за эти годы была проведена значительная работа по постепенному совершенствованию и обновлению налоговой системы. С другой, ставятся под сомнение основные положения существующей системы», – заявили в фонде.

В частности, в Украине были направлены «серьезные усилия» на модернизацию международных аспектов налога на прибыль, а также приближение к стандартам ОЭСР (Организации экономического сотрудничества и развития), но некоторые круги в Украине «настойчиво стремятся отменить налог на прибыль корпораций».

В фонде пояснили, что основная идея этих предложений состоит в том, чтобы ввести налог на выведенный капитал.

«В предыдущих отчетах Департамент по фискальным вопросам МВФ выступал против принятия налога на выведен капитал, поскольку это привело бы к значительным потерям дохода», – сказано в документе.

В то же время недавно в Украине была принята ускоренная амортизация инвестиций в основной капитал, что является «более адресным налоговым стимулом», который должен дать ожидаемые результаты.

Положительным для налоговой политики называется Программа добровольного раскрытия информации (VDP), которая должна позволить налогоплательщикам за определенную сумму урегулировать финансовые и физические активы, за которые не уплачивались налоги на прибыль.

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