Мужчина оставил за кружку пива в ресторане чаевые в размере 3000 долларов

В ресторане в Огайо, который должен закрыться из-за коронавируса, неизвестный за кружку пива стоимостью 7,02 доллара оставил сверху 3000 долларов.

Мужчина пришел в ресторан в воскресенье, 22 ноября, выпил пиво и попросил чек, который составлял 7,02 доллара, – написал в Facebook владелец заведения Nighttown Брендан Ринг. Мужчина допил пиво и, уходя, пожелал ему всего наилучшего и сказал, чтобы тот поделился чаевыми с четырьмя сотрудниками данного ресторана в Кливленде. Когда мужчина вышел, Ринг посмотрел на чаевые и увидел 3000 долларов. «Я побежал за ним, но он сказал, что я не ошибся и он ждет, когда мы опять откроемся!», – добавил он (фото-facebook).

«Я мог бы опубликовать его имя, но я не буду, поскольку я думаю, что он не хотел бы этого, но все мои официанты и я смиренно благодарны за этот невероятно добрый и величественный жест», – добавил признательный своему гостю ресторатор.

Несмотря на все испытания, связанные с пандемией коронавируса, в жизни многих еще остается место для благородства.