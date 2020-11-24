Разработчик российской вакцины от COVID-19 назвал ее стоимость для других стран

Она дешевле американской, а для россиян обещают, что будет бесплатной.

Одна доза российской вакцины от коронавируса «Спутник V» для других стран будет стоить менее 10 долларов. Об этом говорится на официальном сайте вакцины. Для россиян она будет бесплатной.

Таким образом, стоимость двух доз, необходимых для вакцинации одного человека, составит менее 20 долларов. Это как минимум в два и более раза дешевле, чем «мРНК-вакцины с аналогичными уровнями эффективности», говорится в сообщении. Например, американская вакцина Moderna будет стоить от 25 до 37 долларов за дозу.

«Спутник V» — первая вакцина от коронавируса, зарегистрированная в России. Ее разработал Исследовательский центр имени Гамалеи, финансированием разработки занимается РФПИ. Последний этап исследований проходит одновременно с вакцинацией добровольцев, которая началась в сентябре. Ее создатели оценивают ее эффективность в 95%.

По словам директора Центра имени Гамалеи Александра Гинцбурга, массовая вакцинация ожидается в конце 2020 года.

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