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Главная » Украина » Экономика
16:47 24 Ноября 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Урожай в Украине немного, но превысил прогноз Минэкономики

Осталось убрать около 4% сельхозпосевов.

Украинские аграрии по состоянию на 23 ноября собрали 60,9 млн тонн зерновых и зернобобовых культур с 96% площади, сообщает пресс-служба Минэкономики.

Отмечается, что всего уже собрано 79,2 млн тонн основных культур с площади 23,5млн га.

В частности, уже завершили уборку таких культур, как пшеница, ячмень, горох, просо, гречка, подсолнечник и рапс.

Продолжается сбор кукурузы, которой уже собрано 25,2 млн тонн с площади 4,8 млн га (89% к прогнозу) и сои, ее собрали 2,7 млн тонн с площади 1,3 млн га (98%). Также собрано почти 8,3 млн тонн сахарной свеклы с площади 196 тыс. га (91% к прогнозу).

Также сообщается, что к 23 ноября аграрии засеяли основными озимыми культурами почти 7,9 млн га, что составляет 96% к прогнозу.

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Тэги: урожай зерновых, украинские аграрии

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