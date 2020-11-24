В пустыне штата Юта нашли необычный металлический монолит

Возможно, это отсылка к «Космической одиссее» Стэнли Кубрика.

Сотрудники департамента общественной безопасности штата Юта обследовали на вертолете территорию пустыни с целью поиска толсторогих баранов, когда заметили подозрительный объект. Приземлившись, они увидели перед собой загадочный металлический монолит высотой в три метра. Кто, как и зачем установил эту скульптуру — неизвестно, но есть предположение, что она может быть арт-объектом, отсылающим к фильму «Космическая одиссея» Стэнли Кубрика.

Initiate the protocols and meet at the rendezvous point. It's begun. "Helicopter pilot finds 'strange' monolith in remote part of Utah" https://t.co/QCIVJuz1AJ pic.twitter.com/bcNY5cteOm — pourmecoffee (@pourmecoffee) November 23, 2020

«Это самая странная вещь, которую я встречал здесь за годы работы», — сказал Брет Хатчингс, пилот вертолета. Хатчингс пролетал над пустыней, когда его остановил биолог, который подсчитывал баранов. «Он такой: „Воу, воу, воу, развернись развернись“, а я такой: „Что?“ Он сказал: „Там большая штука внизу, мы должны посмотреть на нее“», — вспоминает Хатчингс.

Пилот уверен, что монолит намеренно установили посреди пустыни, а не случайно выронили с самолета. «Думаю, это какой-то художник новой волны или кто-то вроде того. Или, знаете, какой-то большой поклонник „Космической одиссеи 2001“», — продолжил Хатчингс.

Монолит действительно напоминает реквизит из научно-фантастического фильма Кубрика: похожие конструкции — только черного цвета и испускающие мощное излучение — герои картины находили дважды.

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