В пустыне штата Юта нашли необычный металлический монолит

Сотрудники департамента общественной безопасности штата Юта обследовали на вертолете территорию пустыни с целью поиска толсторогих баранов, когда заметили подозрительный объект. Приземлившись, они увидели перед собой загадочный металлический монолит высотой в три метра. Кто, как и зачем установил эту скульптуру — неизвестно, но есть предположение, что она может быть арт-объектом, отсылающим к фильму «Космическая одиссея» Стэнли Кубрика.

Initiate the protocols and meet at the rendezvous point. It's begun.

"Helicopter pilot finds 'strange' monolith in remote part of Utah" https://t.co/QCIVJuz1AJ pic.twitter.com/bcNY5cteOm

