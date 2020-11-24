Украинка вошла в ТОП-100 влиятельных женщин года

Анастасия Волкова основала агростартап для фермеров Flurosat.

Украинская предпринимательница попала в престижный список BBC, включающий 100 влиятельных и вдохновляющих женщин. Наша соотечественница создала аграрный стартап, который оценили фермеры во всем мире.

Уроженка Украины Анастасия Волкова вошла в список самых влиятельных и вдохновляющих женщин года по версии ВВС. Волкова – основательница стартапа Flurosat, который предоставляет технологические услуги аграриям из разных уголков планеты, пишет BBC News Украина.

С помощью Flurosat фермеры получают данные о состоянии их урожая, а также полезные советы.

«Flurosat анализирует спутниковые снимки полей, фотографии дронов, применяет технологии искусственного интеллекта и на основе полученной информации советует фермерам, как лучше обращаться с урожаем», – говорится в сообщении.

Также аграрии получают советы по поливу, использованию удобрений, потенциальной доходности поля и тому подобное. Помимо этого Flurosat способен обнаружить потенциальные проблемы с урожаем задолго до того, как они станут заметны невооруженным глазом.

На сегодня услугами стартапа украинской предпринимательницы пользуются более тысячи компаний из 15 стран мира.

Известно, что Анастасия Волкова училась в Национальном авиационном университете в Киеве, потом получила степень магистра в Варшавском технологическом университете. Пять лет назад украинка переехала в Австралию. Там в 2018 году она защитила докторскую диссертацию и создала свой проект Flurosat.

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