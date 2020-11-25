Болельщики бросили директора черниговского стадиона в мусорный бак

В Чернигове представители ультрас бросили в мусорный бак нового директора стадиона им. Гагарина Александра Овчаренко.

«Ультрас» были недовольны тем, что «Десну» хотят лишить права играть на стадионе. В то же время Александр Овчаренко ранее заявил в комментарии журналистам, что компромисс будет найден.

Александр Овчаренко 13 лет возглавлял стадион имени Гагарина.

«По словам представителей ультрас, за время его правления стадион был доведен до ужасного состояния. После увольнения Овчаренко работал руководителем ДЮСШ «Атлет», которая также находится на территории стадиона, а теперь его снова вернули на прежнюю должность. Это вызвало возмущение фанатского сообщества, и они таким образом решили выразить свою позицию», – пишет издание «Высокий вал».

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