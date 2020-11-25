Ученые назвали первый симптом COVID-19

Исследования на людях показали, что около 70 процентов испытуемых на ранних стадиях жаловались на «странное ощущение».

Сухость и неприятные ощущения в носу являются самым первым симптомом заражения коронавирусом. К такому выводу пришли ученые из Барселонского университета.

Отмечается, что этот признак появляется до того, как инфицированный перестает чувствовать запахи. Ученые отталкивались от гипотезы, что потеря обоняния при COVID-19 связана с прекращением работы бокаловидных клеток, которые помогают молекулам одорантов прилипать к соответствующим рецепторам.

Исследования на людях показали, что около 70 процентов испытуемых из группы с COVID-19 на ранних стадиях заболевания жаловались на «странное ощущение» и сухость в носу, а половина участников сравнила ощущения с тем, будто им сделали промывание носа. Такие симптомы продолжались в среднем 12 дней и по времени совпадали или предшествовали потере обоняния и вкуса.

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