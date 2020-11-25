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Главная » Украина » Политика
13:04 25 Ноября 2020 Просмотров 8   КомментариевКомментарии

Посла Украины в Венгрии вызвали на ковер

Министерство иностранных дел Венгрии вызвало посла Украины в Будапеште Любовь Непоп после того, как венгерского чиновника Иштвана Грежу не пустили в Украину.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

Послу передали ноту протеста.

«Это было как гром среди ясного неба», – сказал Сийярто.

По его словам, запрет на въезд Грежу в Украину на три года противоречит развитию дружбы и поиску общего успеха.
Сийярто напомнил, что две с половиной недели назад он и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба договорились оставить позади напряженность, возникшую после местных выборов на Закарпатье.

Глава МИД Венгрии выразил надежду, что Украина вернется к поиску общего успеха и сотрудничества, основанного на взаимоуважении.

«Мы готовы к этому», — сказал Сийярто.

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Тэги: нота протеста от Венгрии, въезд Грежу в Украину

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