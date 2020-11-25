Елизавета II присвоила сыну российского олигарха титул барона Хэмптонского и Сибирского

Он будет первым русским, имеющим право пожизненно заседать в Палате лордов британского парламента

Королева Великобритании Елизавета II присвоила титул барона Хэмптонского и Сибирского Евгению Лебедеву, сыну российского предпринимателя Александра Лебедева. Он также стал пожизненным пэром, имеющим право заседать в Палате лордов британского парламента. Сообщило агентство ТАСС со ссылкой на правительственную газету The London Gazette.

Евгения Лебедева рекомендовал на получение пэрства премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Лебедев станет членом независимой партии в Палате лордов, он не будет представлять конкретно ни одну из политических сил. Ему была передана скрепленная печатью монарха жалованная грамота, отмечается в сообщении.

Формально Лебедев уже является пэром, но чтобы стать членом Палаты лордов, ему ещё необходимо пройти процедуру введения в палату. Он должен явиться в палату в сопровождении двух поручителей и облаченный в так называемую горностаевую мантию, в действительности отороченную кроличьим мехом. Новый член представляется другим пэрам, затем он обязан присягнуть на верность монарху. В заседаниях палаты лордов он сможет принимать участие с 19 ноября.

Согласно действующим правилам, титулы пэров должны содержать указание на какую-либо местность – почти всегда в пределах Соединенного Королевства. В тех случаях, когда включаемый в титул топоним не является британским, лондонской Геральдической палате необходимо получить согласие на его использование от властей иностранного государства.

Как пишет The Evening Standart, Лебедев удостоен титула за заслуги перед медиаиндустрией и благотворительную деятельность. Он был организатором нескольких благотворительных акций, в рамках которых было собрано более £75 млн (порядка $100 млн) на защиту окружающей среды и поддержку уязвимых социальных групп, сообщил «РБК».

Евгений Лебедев вместе с отцом является совладельцем британских газет The Evening Standart и The Independent.

Состояние его отца, Александра Лебедева, Forbes оценивал в 2016 году в 400 млн долларов США. Он является выпускником Академии внешней разведки и ранее признавал, что в советские годы работал в КГБ.

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