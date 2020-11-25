SpaceX вывела на орбиту еще 60 спутников Starlink

При этом запуске первую ступень Falcon 9 использовали в седьмой раз, чего раньше никогда не делали.

Американская компания SpaceX во вторник, 24 ноября, успешно запустила с мыса Канаверал ракету-носитель Falcon 9 с шестнадцатой по счету группировкой из 60 мини-спутников Starlink. Соответственное видео опубликовано на странице компании в Twitter.

Так, при этом запуске первую ступень Falcon 9 использовали в седьмой раз, чего раньше никогда не делали. Кроме того, запуск такой ракеты стал сотым в истории компании.

Вскоре после старта был осуществлен очередной спуск первой ступени Falcon 9 на платформу в Атлантическом океане. Вывод 60 спутников Starlink подтвердили в компании.

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