SpaceX вывела на орбиту еще 60 спутников Starlink
При этом запуске первую ступень Falcon 9 использовали в седьмой раз, чего раньше никогда не делали.
Американская компания SpaceX во вторник, 24 ноября, успешно запустила с мыса Канаверал ракету-носитель Falcon 9 с шестнадцатой по счету группировкой из 60 мини-спутников Starlink. Соответственное видео опубликовано на странице компании в Twitter.
Так, при этом запуске первую ступень Falcon 9 использовали в седьмой раз, чего раньше никогда не делали. Кроме того, запуск такой ракеты стал сотым в истории компании.
Вскоре после старта был осуществлен очередной спуск первой ступени Falcon 9 на платформу в Атлантическом океане. Вывод 60 спутников Starlink подтвердили в компании.
Новости по теме
Состоялся очередной успешный запуск ракеты-носителя Falcon 9. На орбиту выведена партия из 60 интернет-спутников.
Спутники обеспечат высокоскоростной широкополосный доступ в Интернет в труднодоступных местах Земли, заявили в компании.
Запуск космического корабля Crew Dragon компании SpaceX отложен из-за погодных условий.