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Главная » Украина » Происшествия
10:30 25 Ноября 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В Украине почти 230 смертей от COVID-19 за день

Суточный прирост составил 13882 новых случаев, при этом выздоровели почти 8,5 тысяч украинцев.

В Украине коронавирус выявили у 13882 человек за день, всего в стране зафиксировано 661858 случаев COVID-19. Об этом сообщает Минздрав в среду, 25 ноября.

При этом выздоровели 307778 человек (накануне – 8 420), а скончались 11492 украинцев (накануне – 229).

Статистика коронавируса по регионам:

  • Киев – 62620 (+980)
  • Винницкая – 15984 (+326)
  • Волынская – 22516 (+295)
  • Днепропетровск – 31861 (+1 255)
  • Донецк – 20868 (+370)
  • Житомирская – 27 368 (+211)
  • Закарпатская – 22 150 (+247)
  • Запорожская – 26 328 (+1 086)
  • Ивано-Франковск – 33409 (+583)
  • Киевская – 33262 (+961)
  • Кировоградская – 4557 (+102)
  • Луганская – 5793 (+74)
  • Львовская – 42874 (+824)
  • Николаевская – 16229 (+484)
  • Одесская область – 39742 (+976)
  • Полтавська- 19679 (+536)
  • Ровенская – 28860 (+399)
  • Сумская – 24811 (+915)
  • Тернопольская – 26329 (+278)
  • Харьковская – 52538 (+546)
  • Херсонская – 9141 (+272)
  • Хмельницкая – 27114 (+490)
  • Черкасская – 19 826 (+788)
  • Черновицкая – 32 067 (+357)
  • Черниговская – 15 932 (+527)
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Тэги: смертность, статистика, covid-19

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