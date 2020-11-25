В Украине почти 230 смертей от COVID-19 за день
Суточный прирост составил 13882 новых случаев, при этом выздоровели почти 8,5 тысяч украинцев.
В Украине коронавирус выявили у 13882 человек за день, всего в стране зафиксировано 661858 случаев COVID-19. Об этом сообщает Минздрав в среду, 25 ноября.
При этом выздоровели 307778 человек (накануне – 8 420), а скончались 11492 украинцев (накануне – 229).
Статистика коронавируса по регионам:
- Киев – 62620 (+980)
- Винницкая – 15984 (+326)
- Волынская – 22516 (+295)
- Днепропетровск – 31861 (+1 255)
- Донецк – 20868 (+370)
- Житомирская – 27 368 (+211)
- Закарпатская – 22 150 (+247)
- Запорожская – 26 328 (+1 086)
- Ивано-Франковск – 33409 (+583)
- Киевская – 33262 (+961)
- Кировоградская – 4557 (+102)
- Луганская – 5793 (+74)
- Львовская – 42874 (+824)
- Николаевская – 16229 (+484)
- Одесская область – 39742 (+976)
- Полтавська- 19679 (+536)
- Ровенская – 28860 (+399)
- Сумская – 24811 (+915)
- Тернопольская – 26329 (+278)
- Харьковская – 52538 (+546)
- Херсонская – 9141 (+272)
- Хмельницкая – 27114 (+490)
- Черкасская – 19 826 (+788)
- Черновицкая – 32 067 (+357)
- Черниговская – 15 932 (+527)
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