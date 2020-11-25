В Украине почти 230 смертей от COVID-19 за день

Суточный прирост составил 13882 новых случаев, при этом выздоровели почти 8,5 тысяч украинцев.

В Украине коронавирус выявили у 13882 человек за день, всего в стране зафиксировано 661858 случаев COVID-19. Об этом сообщает Минздрав в среду, 25 ноября.

При этом выздоровели 307778 человек (накануне – 8 420), а скончались 11492 украинцев (накануне – 229).

Статистика коронавируса по регионам:

Киев – 62620 (+980)

Винницкая – 15984 (+326)

Волынская – 22516 (+295)

Днепропетровск – 31861 (+1 255)

Донецк – 20868 (+370)

Житомирская – 27 368 (+211)

Закарпатская – 22 150 (+247)

Запорожская – 26 328 (+1 086)

Ивано-Франковск – 33409 (+583)

Киевская – 33262 (+961)

Кировоградская – 4557 (+102)

Луганская – 5793 (+74)

Львовская – 42874 (+824)

Николаевская – 16229 (+484)

Одесская область – 39742 (+976)

Полтавська- 19679 (+536)

Ровенская – 28860 (+399)

Сумская – 24811 (+915)

Тернопольская – 26329 (+278)

Харьковская – 52538 (+546)

Херсонская – 9141 (+272)

Хмельницкая – 27114 (+490)

Черкасская – 19 826 (+788)

Черновицкая – 32 067 (+357)

Черниговская – 15 932 (+527)

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