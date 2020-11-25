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11:30 25 Ноября 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В Кабмине планируют сменить одного министра – СМИ

Министром инфраструктуры, по данным СМИ, вместо Криклия предлагают назначить главу Укравтодора Кубракова.

В Офисе президента предлагают Кабмину сменить министра инфраструктуры, пишет УП в среду, 25 ноября, со ссылкой на собеседника в правительстве.

По данным издания, с такой инициативой выступил замглавы ОП Кирилл Тимошенко. Он якобы предлагает уволить Владислава Криклия и назначать на его место главу Укравтодора Александра Кубракова.

«Сейчас снять все правительство не удастся, но есть несколько министров, которых будут менять отдельно. Например, главу Мининфраструктуры Криклия. На его место Тимошенко предлагает поставить своего друга главу Укравтодора Кубракова», – заявил УП один из информированных членов правительства.

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Тэги: Кабмин, министр, ОП

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