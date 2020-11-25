НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Украина » Происшествия
14:30 25 Ноября 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В Одесской области подростку оторвало руку при взрыве гранаты

У несовершеннолетнего в руках взорвалась граната РГД-5, которую он нашел в автомобиле на местной ферме.

В Одесской области 17-летний подросток получил осколочные ранения с частичной ампутацией руки на окраине поселка Сарата, где пас скот. Об этом сообщает региональное управление Нацполиции в среду, 25 ноября.

«В ходе проверки было установлено, что у несовершеннолетнего в руках взорвалась граната РГД-5, которую он нашел в автомобиле на местной ферме. Взрывоопасный предмет спрятал в транспортном средстве фермера местный пастух. По словам мужчины, гранату он нашел несколько дней назад в поле», – говорится в сообщении.

Сейчас пострадавший находится в реанимационном отделении районной больницы.

Сведения по данному факту полицейские внесли в Единый реестр досудебных расследований по статье о незаконном обращение с оружием и боеприпасами (ч.1 ст.263 УК Украины). Осколки гранаты отправлены на экспертизу.

Источник:
Тэги: подросток, граната, Одесская область

Новости по теме

В Одесской области пересыхают Тузловские лиманы

Нарушение водообмена между заповедными водоемами и Черным морем стало причиной стремительного высыхания.

7-летний мальчик подорвался на гранате на Донбассе

Двое детей играли во дворе. Мальчик подобрал предмет, который взорвался, он получил травму ноги.

Подросток спровоцировал смертельное ДТП

Парень взял родительскую машину, совершал обгон, но не справился с управлением и столкнулся с двумя другими автомобилями. В ДТП погиб пенсионер, его пассажирка госпитализирована.

blog comments powered by Disqus
Новости | Слоты
Новости | Слоты