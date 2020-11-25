В Одесской области подростку оторвало руку при взрыве гранаты
У несовершеннолетнего в руках взорвалась граната РГД-5, которую он нашел в автомобиле на местной ферме.
В Одесской области 17-летний подросток получил осколочные ранения с частичной ампутацией руки на окраине поселка Сарата, где пас скот. Об этом сообщает региональное управление Нацполиции в среду, 25 ноября.
«В ходе проверки было установлено, что у несовершеннолетнего в руках взорвалась граната РГД-5, которую он нашел в автомобиле на местной ферме. Взрывоопасный предмет спрятал в транспортном средстве фермера местный пастух. По словам мужчины, гранату он нашел несколько дней назад в поле», – говорится в сообщении.
Сейчас пострадавший находится в реанимационном отделении районной больницы.
Сведения по данному факту полицейские внесли в Единый реестр досудебных расследований по статье о незаконном обращение с оружием и боеприпасами (ч.1 ст.263 УК Украины). Осколки гранаты отправлены на экспертизу.
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