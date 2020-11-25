СМИ нашли тайную дочь Путина

«Проект» утверждает, что ее зовут Елизавета, ее мать – акционер банка «Россия», мультимиллионер Светлана Кривоногих.

Елизавета Кривоногих



По данным источников «Проекта», Кривоногих и Путин познакомились в 1990-х годах, до избрания Путина президентом, а ближе к концу 2000-х годов их отношения «скорее всего завершились».

По заказу «Проекта» портретные снимки Путина и его предполагаемой дочери сравнил профессор Хассан Угайл – директор центра визуального анализа британского университета Брэдфорда. Он пришел к выводу, что сходство фотографий Путина и Елизаветы составляет 70,44 процента (сходство свыше 75 процентов означает, что на фото один и тот же человек). «Из этого можно сделать вывод о возможном родстве», – говорится в заключении профессора.

Елизавета родилась в 2003 году, известно ее отчество – Владимировна. Она уже несколько лет живет под другой фамилией и ведет аккаунты в соцсетях под вымышленным именем.

заявил, что ничего не знает о Кривоногих. «Я первый раз слышу о такой женщине и ничего не могу вам сказать на этот счет. Меня действительно спрашивали об этой фамилии. Я никогда об этом ничего не слышал, ничего не знаю», – сказал чиновник.

Как отмечается в расследовании, Кривоногих получала подарки от друзей Путина. В 2004 году она купила у структуры банка «Россия» квартиру в доме на Каменном острове, где живут бывшие спарринг-партнеры Путина по дзюдо и его соседи по кооперативу «Озеро», другие близкие к президенту люди. Матери Кривоногих досталась квартира в здании общежития Горного университета, который возглавляет Владимир Литвиненко – под его руководством Путин защитил диссертацию.

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