В Одессе чиновникам прислали конверт со ртутью

Конверт со смертельно ядовитым веществом был обнаружен при разборке почты с уличного почтового ящика.

В Одессе чиновники одного из государственных учреждений получили по почте подозрительное письмо, в котором оказалась ртуть. Об этом сообщает региональное управление Нацполиции в среду, 25 ноября.

Указано, что соответствующее заявление поступило в Малиновский отдел полиции города.

«Поступило сообщение из государственного учреждения района о том, что при разборке почты с уличного почтового ящика в одном из конвертов обнаружено подозрительное вещество», – говорится в сообщении.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа территориального отдела полиции и представители ГСЧС. По предварительным выводам спасателей, обнаруженное вещество является ртутью. Ее изъяли и направили на утилизацию.

Полиция возбудила уголовное дело по факту пересылки ядовитых веществ (ч.1 ст.321 УК Украины). Устанавливаются обстоятельства инцидента и причастные к нему лица.

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