НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Мир » Спорт
18:38 25 Ноября 2020 Просмотров 2   КомментариевКомментарии

Умер Диего Марадона. Ему было 60 лет

Из Аргентины поступила новость о смерти легенды.

В возрасте 60 лет умер аргентинский футболист Диего Марадона. Бывший нападающий сборной Аргентины и Барселоны Диего Марадона скончался в возрасте 60 лет. Об этом сообщает ESPN Argentinaи CNN Brazil.

Еще 3 ноября Марадону госпитализировали в одну из клиник пригорода Буэнос-Айреса. В ходе обследование в его мозге была обнаружена субдуральная гематома (кровоизлияние). На следующий день он перенес операцию. 12 ноября его выписали из больницы, чтобы продолжать лечение дома.

По информации источника, легенда футбола скончался в среду, 25-го ноября утром по местному времени в городе Тигре из-за остановки сердечно-сосудистой системы.

Источник:
Тэги: Диего Марадона, легенда футбола

Новости по теме

Марадоне сделали операцию на мозге

Легендарному аргентинскому футболисту Диего Марадоне сделали операцию на мозге, сообщает Sky Sports. Марадона заболел еще 30 октября, в день своего 60-летия.

Марадона попал в больницу после празднования своего 60-летия

Чемпион мира по футболу 1986 года в составе сборной Аргентины Диего Марадона госпитализирован в одну из больниц Ла-Платы для прохождения серии обследований.

У Марадоны обнаружили болезнь Альцгеймера?

Информацию распространил ряд аргентинских СМИ. Но бывший нападающий сборной Аргентины по футболу опроверг эти слухи.

blog comments powered by Disqus
Новости | Слоты
Новости | Слоты