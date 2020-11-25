Умер Диего Марадона. Ему было 60 лет

Из Аргентины поступила новость о смерти легенды.

В возрасте 60 лет умер аргентинский футболист Диего Марадона. Бывший нападающий сборной Аргентины и Барселоны Диего Марадона скончался в возрасте 60 лет. Об этом сообщает ESPN Argentinaи CNN Brazil.

Еще 3 ноября Марадону госпитализировали в одну из клиник пригорода Буэнос-Айреса. В ходе обследование в его мозге была обнаружена субдуральная гематома (кровоизлияние). На следующий день он перенес операцию. 12 ноября его выписали из больницы, чтобы продолжать лечение дома.

По информации источника, легенда футбола скончался в среду, 25-го ноября утром по местному времени в городе Тигре из-за остановки сердечно-сосудистой системы.

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