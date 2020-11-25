Умер Диего Марадона. Ему было 60 лет
Из Аргентины поступила новость о смерти легенды.
В возрасте 60 лет умер аргентинский футболист Диего Марадона. Бывший нападающий сборной Аргентины и Барселоны Диего Марадона скончался в возрасте 60 лет. Об этом сообщает ESPN Argentinaи CNN Brazil.
Еще 3 ноября Марадону госпитализировали в одну из клиник пригорода Буэнос-Айреса. В ходе обследование в его мозге была обнаружена субдуральная гематома (кровоизлияние). На следующий день он перенес операцию. 12 ноября его выписали из больницы, чтобы продолжать лечение дома.
По информации источника, легенда футбола скончался в среду, 25-го ноября утром по местному времени в городе Тигре из-за остановки сердечно-сосудистой системы.
Новости по теме
Легендарному аргентинскому футболисту Диего Марадоне сделали операцию на мозге, сообщает Sky Sports. Марадона заболел еще 30 октября, в день своего 60-летия.
Чемпион мира по футболу 1986 года в составе сборной Аргентины Диего Марадона госпитализирован в одну из больниц Ла-Платы для прохождения серии обследований.
Информацию распространил ряд аргентинских СМИ. Но бывший нападающий сборной Аргентины по футболу опроверг эти слухи.