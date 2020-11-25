Из библиотеки пропали книжки Дарвина, стоимостью в несколько миллионов долларов

В библиотеке Кембриджского университета хранились две записные книжки Чарльза Дарвина. Последний раз их видели в ноябре 2000 года.

Библиотека Кембриджского университета сообщила о пропаже двух записных книжек Чарльза Дарвина, которые не могут найти с 2000 года. Сотрудники предполагают, что блокноты, скорее всего, были украдены. Об этом говорится на сайте библиотеки.

В одной из книжек сделан знаменитый набросок «Древо жизни» 1837 года, а вверху страницы ученый написал «Я думаю» (I think). В блокноте Дарвин, недавно вернувшийся из кругосветного путешествия, впервые описал свои мысли о происхождения людей и их классификации по происхождению. Эти размышления впоследствии легли в основу книги «Происхождение видов».

В последний раз книжки видели в ноябре 2000 года, когда их принесли из хранилища для особо ценных рукописных документов, чтобы сфотографировать. Как отмечет «Би-би-си», книжки перенесли в студию, находящейся во временном помещении на территории университетской библиотеки, поскольку в здании в тот момент шел ремонт. Спустя два месяца при проведении плановой проверки выяснилось, что блокноты пропали.

Согласно заявлению, сотрудники провели «крупнейшие поиски в истории библиотеки», но так и не нашли книжки. Изначально в библиотеке считали, что записные книжки просто положили в неправильное место. «Мои предшественники искренне считали, что их по ошибке поставили на неправильную полку и они найдутся», — объяснила «Би-би-си» глава Кембриджской библиотеки Джессика Гарднер.

Теперь библиотека попросила о помощи в поисках книжек Дарвина, стоимость которых составляет несколько миллионов долларов. О пропаже проинформировали полицию графства Кембриджшир, и их исчезновение зарегистрировали в национальном реестре утраченных произведений искусства и культурных артефактов. Кроме того, информацию о блокнотах внесли в базу данных украденных произведений Интерпола.

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