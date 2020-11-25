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Главная » Украина » Религия
19:08 25 Ноября 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Синод Кипрской церкви признал ПЦУ

Синод Кипрской церкви поддержал решение своего предстоятеля – архиепископа Хризостома II признать созданную в 2018 году Православную церковь Украины.

Кипрская церковь стала четвертой из 14 общепризнанных, признающих независимость украинской.

Против этого резко выступает Москва, РПЦ считает, что единственная законная православная церковь на Украине входит в ее состав.

О признании ПЦУ сообщает кипрское издание газеты «Катимерини». По данным журналистов, за признание проголосовали десять членов синода, против – семеро. Один из несогласных епископов, митрополит Никифор, подал в отставку.

Синод ПЦУ уже поблагодарил Кипрскую церковь за признание и принял декларацию о церковном общении с ней

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Тэги: православие, ПЦУ

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