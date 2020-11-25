Синод Кипрской церкви признал ПЦУ
Синод Кипрской церкви поддержал решение своего предстоятеля – архиепископа Хризостома II признать созданную в 2018 году Православную церковь Украины.
Кипрская церковь стала четвертой из 14 общепризнанных, признающих независимость украинской.
Против этого резко выступает Москва, РПЦ считает, что единственная законная православная церковь на Украине входит в ее состав.
О признании ПЦУ сообщает кипрское издание газеты «Катимерини». По данным журналистов, за признание проголосовали десять членов синода, против – семеро. Один из несогласных епископов, митрополит Никифор, подал в отставку.
Синод ПЦУ уже поблагодарил Кипрскую церковь за признание и принял декларацию о церковном общении с ней
Новости по теме
Предстоятель Белорусской православной автокефальной церкви архиепископ Святослав Логин объявил Александру Лукашенко анафему.
Предстоятель Кипрской православной церкви архиепископ Хризостом II во время божественной литургии помянул предстоятеля Православной церкви Украины митрополита Епифания.
Форум проводится с благословения предстоятеля ПЦУ Епифания (Думенко). Он будет проходить параллельно с собором Киевского патриархата, который созвал почетный патриарх ПЦУ Филарет (Денисенко).