Суд по делу МН17 отказаля рассматривать альтернативные версии катастрофы

В Нидерландах судьи отказали адвокатам обвиняемых в расследовании альтернативных сценариев причин катастрофы.

Международное расследование под руководством Нидерландов пришло к выводу, что самолет с 298 пассажирами на борту был сбит российской ракетой. Об этом пишет Reuters.

Правительство Нидерландов возлагает ответственность на Москву. Россия отрицает свою причастность.

Суд сегодня рассматривал запросы защиты одного из четырех обвиняемых – спецназовца ГРУ Минобороны России Олега Пулатова. Они, в частности, касались новых допросов экспертов и свидетелей и исследования. Сторона обвинения настаивала на отклонении ходатайств.

Напомним, что самолет Boeing-777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН17 Амстердам (Нидерланды) – Куала-Лумпур (Малайзия), был сбит в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года. Все находившиеся на борту погибли.

Расследование причин катастрофы ведет совместная следственная группа (JIT, ССГ), в которую входят представители правоохранительных органов Украины, Нидерландов, Бельгии, Австралии и Малайзии. В сентябре 2016-го ССГ обнародовала выводы, согласно которым лайнер был сбит ракетой, запущенной с ЗРК «Бук», а год назад объявила о принадлежности этого «Бука». По данным ССГ, это ракетная установка российской 53-й зенитно-ракетной бригады, дислоцированной в Курске.

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