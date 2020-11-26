«Боруссия» снова разгромила «Шахтер» в Лиге чемпионов
В рамках 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов донецкий «Шахтер» на выезде сыграл против гладбахской «Боруссии», и сыграл снова крайне неудачно.
Матч на «Боруссии Парк» завершился победой хозяев – 4:0.
С первых минут подопечные Марко Розе с регулярной периодичностью стали создавать голевые моменты у ворот Андрея Пятова. На 15-й хозяевам помог Сергей Кривцов, который в штрафнойсовершил неаккуратный подкат. Турецкий рефери Джюнейт Чакыр без раздумий указал на 11-метровую отметку. Пенальти хладнокровно реализовал капитан Ларс Штиндль – 1:0.
Проведя еще несколько опасных атак, хозяева в середине первого тайма решили несколько сбавить обороты. Но только для того, чтобы в последнюю 10-минутку снова включиться и забить до конца тайма еще два гола – 3:0.
Во второй половине встречи футболисты «Боруссии» действовали в экономрежиме, что не помешало им еще раз забить в ворота «Шахтера» – 4:0.
Напомним, в предыдущем матче «Боруссия» забила «Шахтеру» шесть голов.
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