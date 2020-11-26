В Украине очередной коронавирусный антирекорд
Предыдущий антирекорд был зафиксирован 21 ноября – 14 580 зараженных коронавирусом, выявленных за сутки.
В стране зафиксировали очередной антирекорд по числу случаев коронавируса, выявленных за последние сутки. По данным на 26 ноября, этот показатель составил 15 331.
За сутки умерли 225 человек, выздоровели 9617, госпитализированы 1955 человек. Среди новых инфицированных — 659 детей и 606 медиков.
Предыдущий антирекорд был зафиксирован 21 ноября – 14 580 зараженных коронавирусом, выявленных за сутки.
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