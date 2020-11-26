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08:23 26 Ноября 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Папа Франциск помолился за Марадону

Об этом сообщает издание Vatican News со ссылкой на заявление службы печати Святого престола. О смерти Марадоны стало известно 25 ноября.

Папа римский Франциск помолился за бывшего игрока и тренера сборной Аргентины Диего Марадону.

«Папа Франциск знает о смерти Диего Марадоны, вспоминая с теплом встречи с ним и молясь, как он делал в последние дни, когда узнал о состоянии здоровья футболиста», – сказал директор пресс-центра Маттео Бруни.

О смерти Марадоны стало известно 25 ноября. В ноябре Марадона был госпитализирован с кровоизлиянием в мозг и позже выписан. Смерть наступила в результате сердечного приступа.

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Тэги: Диего Марадона, папа римский Франциск

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