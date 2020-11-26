Аваков: нужно вводить локдаун немедленно

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил о необходимости введения радикального локдауна сроком на три-четыре недели.

Об этом сказал Арсен Аваков в эфире телеканала «Украина-24″.

«Моя личная точка зрения, что необходимо вводить локдаун как можно скорее. Продолжительностью три или четыре недели. Не надо прятаться за политическими лозунгами или по каким удобными формулировками, так как речь идет о больших системных рисках для здоровья наших людей», — сказал Аваков .

Глава МВД выразил мнение, что тотальный карантин нужно ввести как только правительство сформулирует программу компенсации, анонсированную президентом Владимиром Зеленским. Это может произойти, говорит Аваков, в ближайшие дни.

Благодаря радикальному локдауну, по словам Авакова, удастся прервать цепь передачи инфекции.

«Поэтому, моя точка зрения, как только мы будем готовы, я надеюсь, это будет в ближайшие дни, сформулировать в деталях и реальных механизмах ту программу компенсации, которую озвучил президент, нужно немедленно ввести локдаун, прервать цепь передачи инфекции и постараться сохранить здоровье украинский и уйти от ситуации, когда у нас более 200 смертей ежедневно», — сказал Аваков.

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