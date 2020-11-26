НБУ выпустил первую в истории Украины вертикальную банкноту
Она посвящена первому украинскому космонавту Леониду Каденюку.
Национальный банк Украины презентовал сувенирную неплатежную банкноту «Леонид Каденюк – первый космонавт независимой Украины». Это первая украинская банкнота с вертикальным дизайном, сообщает пресс-служба НБУ.
На лицевой стороне банкноты изображен первый украинский космонавт Леонид Каденюк. На обратной – космический корабль Колумбия, на котором и осуществил свой полет Каденюк.
Сувенирная банкнота выпущена тиражом в 50 000 штук. Она содержит широкий спектр защитных элементов, в частности – оптически-сменный элемент SPARK в виде земного шара.
Кстати, эта банкнота своим дизайном похожа на канадские доллары.
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