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Главная » Украина » Экономика
15:59 26 Ноября 2020 Просмотров 15   КомментариевКомментарии

НБУ выпустил первую в истории Украины вертикальную банкноту

Она посвящена первому украинскому космонавту Леониду Каденюку.

Национальный банк Украины презентовал сувенирную неплатежную банкноту «Леонид Каденюк – первый космонавт независимой Украины». Это первая украинская банкнота с вертикальным дизайном, сообщает пресс-служба НБУ.

На лицевой стороне банкноты изображен первый украинский космонавт Леонид Каденюк. На обратной – космический корабль Колумбия, на котором и осуществил свой полет Каденюк.

Сувенирная банкнота выпущена тиражом в 50 000 штук. Она содержит широкий спектр защитных элементов, в частности – оптически-сменный элемент SPARK в виде земного шара.

Кстати, эта банкнота своим дизайном похожа на канадские доллары.

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Тэги: леонид каденюк, вертикальная купюра

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