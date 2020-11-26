Азербайджан призвал исключить Францию из Минской группы ОБСЕ

Парламент Азербайджана выразил протест французскому Сенату и призвал пересмотреть политические и экономические отношения Баку с Парижем.

Парламент Азербайджана (Милли меджлис – ред.) предложил правительству страны обратиться в Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе для исключения Франции из числа сопредседателей Минской группы ОБСЕ.

Об этом говорится в принятом в четверг, 26 ноября, заявлении законодательного органа в ответ на резолюцию Сената Франции, призывающую правительство признать независимость Нагорного Карабаха.

Милли меджлис также выразил протест французскому Сенату из-за принятой накануне резолюции по Нагорному Карабаху и призвал пересмотреть политические и экономические отношения с Парижем.

Спикер Сахиба Гафарова заявила, что «азербайджанский народ и в дальнейшем сплотится вокруг президента Ильхама Алиева в кулак и способен пресечь все грязные деяния, направленные против государства и народа».

«Милли меджлис призывает правительство Азербайджана обратиться к руководству ОБСЕ для отзыва Франции, которая своей позицией и заявлениями в последние дни поставила под сомнение собственную нейтральность, из сопредседателей Минской группы», – говорится в документе.

В заявлении также содержатся предложения «пересмотреть существующие политические отношения между Азербайджаном и Францией», а также «глубоко проанализировать экономические связи между двумя странами и принять соответствующие меры».

В ходе обсуждений ряд депутатов также выступил с предложениями отозвать посла Азербайджана в Париже для консультаций, прервать все отношения с верхней палатой французского парламента.

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