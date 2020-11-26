В Украине перекрыли канал переправки деталей к вертолетам из РФ

Менеджмент киевской компании планировал незаконно поставлять комплектующие к вертолетной технике в одну из стран Африки.

Контрразведчики СБУ блокировали международный канал поставки через территорию Украины российских товаров военного назначения и предотвратила их возможную переправку в страны санкционного списка Совета Безопасности ООН. Об этом сообщается на сайте спецслужбы в четверг, 26 ноября.

Указано, что силовики задокументировали и пресекли противоправную деятельность менеджмента одной из киевских компаний, который планировал незаконно поставлять комплектующие к вертолетной технике в одну из стран Африки.

Для сокрытия российского происхождения товаров и их военного назначения при таможенном оформлении груза, организаторы предоставили документацию, в которой указаны ложные сведения.

Также у отправителей не было разрешительных документов, предусмотренных действующим законодательством, для экспорта товаров данной категории. Переправить военную продукцию злоумышленники планировали авиарейсом из киевского аэропорта Борисполь.

По результатам проведенной идентификации изъятых товаров, начато уголовное производство по признакам совершения уголовного правонарушения, предусмотренного статьей о Нарушение порядке осуществления международных передач товаров, подлежащих экспортному контролю (ч.1 ст.333 УК Украины). Сейчас продолжаются безотлагательные следственные действия.

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