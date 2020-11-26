Украина получит около $100 млн на COVID-вакцины и медоборудование

Финансирование предусмотрено в рамках совместного проекта Украины и Всемирного банка, заявили в Минздраве.

Всемирный банк вместе с Минздравом готовит проект по закупке COVID-вакцин и медицинского оборудования на сумму около $100 млн. Об этом сообщила замглавы Минздрава Светлана Шаталова на брифинге в Киеве в четверг, 26 ноября.

«Минздрав совместно со Всемирным банком запускает проект стоимостью около $100 млн. Мы отрабатываем все документы. В первую очередь эти средства будут направлены на закупку вакцин от COVID-19, а также диагностического и лабораторного оборудования для медучреждений», – сказала Шаталова.

По ее словам, на средства ВБ реализовали проект контакт-центра МОЗ по COVID-19, а также завершается реализация проекта Улучшение здравоохранения на службе у людей стоимостью около $215 млн.

«В Виннице, например, строится новый лечебно-диагностический центр сердечно-сосудистой патологии, при этом за средства Всемирного банка закупят оборудование, и центр полностью обустроят. На Волыни строятся 28 новых полностью укомплектованных амбулаторий, в Днепропетровской области это реконструкция отделений «экстренки», диагностических отделений 32 амбулаторий семейной практики и закупка медоборудования. В Закарпатской области – строительство реперфузионного центра и закупка оборудования для лечения инфарктов и инсультов, оснащение автомобилей экстренной медпомощи», – добавила замминистра.

Кроме того, во Львовской области создали шесть межрайонных центров для скрининга онкологии и онкопревенции. Для Полтавской области закупили большое количество кардиологического оборудования, оборудовали 35 автомобилей для сбора анализов. В Ривненской области – реконструкция 38 амбулаторий.

«В целом Всемирный банк совместно с Минздравом реализовал полноценно реконструкцию 102 амбулаторий семейной практики, из них 91 уже ввели в эксплуатацию», – резюмировала Шаталова.

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