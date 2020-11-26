Госбюджет-2021 утвержден

Теперь проект бюджета должна поддержать Рада.

Доходы: 1,092 триллиона(+21 млрд грн в сравнении с проектом, поданным к первому чтению).



Расходы: 1,328 триллиона (-12,8 млрд грн).



Дефицит: 236 миллиардов (-24 млрд грн).Долю дефицита к ВВП уменьшили с 6% до 5,5%.





Теперь проект бюджета должна поддержать Рада. Кстати, по словам министра финансов, проект уже согласовали с МВФ.

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