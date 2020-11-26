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Главная » Украина » Экономика
23:04 26 Ноября 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Госбюджет-2021 утвержден

Теперь проект бюджета должна поддержать Рада.

Доходы: 1,092 триллиона(+21 млрд грн в сравнении с проектом, поданным к первому чтению).

Расходы: 1,328 триллиона (-12,8 млрд грн).

Дефицит: 236 миллиардов (-24 млрд грн).Долю дефицита к ВВП уменьшили с 6% до 5,5%.


Теперь проект бюджета должна поддержать Рада. Кстати, по словам министра финансов, проект уже согласовали с МВФ.

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Тэги: бюджет-2021

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