Госбюджет-2021 утвержден
Теперь проект бюджета должна поддержать Рада.
Доходы: 1,092 триллиона(+21 млрд грн в сравнении с проектом, поданным к первому чтению).
Расходы: 1,328 триллиона (-12,8 млрд грн).
Дефицит: 236 миллиардов (-24 млрд грн).Долю дефицита к ВВП уменьшили с 6% до 5,5%.
Теперь проект бюджета должна поддержать Рада. Кстати, по словам министра финансов, проект уже согласовали с МВФ.
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