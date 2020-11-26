Богатые нью-йоркцы покупают места в очереди за тестами на ковид

Накануне Дня Благодарения, который отмечается в этот четверг, американцы массово сдают тест на коронавирус.

Накануне Дня Благодарения, который отмечается сегодня в четверг, 26 ноября, американцы массово сдавали тест на коронавирус. Они хотели быть уверенными, что не заразят друзей и родных за праздничным столом. Из-за этого у центров тестирования образуются очереди. Богатые жители Нью-Йорка нанимают фрилансеров-дублеров, которые ждут несколько часов на холоде вместо них, а потом просто звонят и просят подъехать. Схема такая же, как в случае с новыми айфонами. Услуга может стоить до 80 долларов в час, пишет Daily Mail.

Дублеры публикуют объявления на бирже фрилансеров TaskRabbit. Подработки сейчас очень актуальны, так как из-за пандемии многие американцы потеряли доход. В условиях гиг-экономики (экономики свободного заработка) и карантина ожидание в очереди — идеальный фриланс, наряду с выгулом собак и доставкой продуктов.

Одна дублерша рассказала, что получала три заказа в день и стояла в очереди за 28 долларов в час. Большинству ее клиентов около 20 лет, они удаленщики и хорошо зарабатывают. До пандемии фрилансеры с TaskRabbit часто отстаивали очередь за айфонами и за билетами на спектакли Бродвея.

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