«Шахтер» установил еврокубковый антирекорд для украинских клубов
Проиграв в рамках Лиги чемпионов «Боруссии» (0:4), «Шахтер» установил антирекорд для украинских клубов за все годы выступления в еврокубках.
«Горняки» дважды уступили «жеребятам» с крупным счетом, пропустив при этом в общей сложности 10 голов и не забив ни одного.
Прежнее «достижение» принадлежало также «оранжево-черным». Два года назад поединки с «Манчестер Сити» они завершили, имея 9 пропущенных голов.
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