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02:39 27 Ноября 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Европарламент призвал расследовать преступления режима Лукашенко

Депутаты Европарламента 26 ноября поддержали проект резолюции по поводу нарушения прав человека в Беларуси, в частности, убийства Романа Бондаренко.

За резолюцию, текст которой размещен на сайте ЕП, проголосовали 613 евродепутатов, 41 был против, 35 воздержались.

Европарламент требует быстрого, тщательного, беспристрастного и независимого расследования смерти Романа Бондаренко, а также связанных с протестами смертей Александра Тарайковского, Александра Вихря, Артема Парукова, Геннадия Шутова и Константина Шишмакова.

Евродепутаты призвали Евросоюз поддержать международное расследование преступлений, совершенных режимом Лукашенко против народа Беларуси.

Депутаты ЕП подтверждают свою поддержку требований протестующих, которые касаются свободы, демократии, достоинства и права избирать свое собственное будущее. В то же время в Европарламенте осуждают дальнейшие нарушения прав человека, запугивания и непропорциональное применение силы властями против мирных протестующих.

Кроме того, резолюция поддерживает решение Совета работать над третьим пакетом санкций, направленных на фирмы и олигархов, имеющих связи с Лукашенко в связи с тем, что действия, предпринимаемые ЕС и его странами-членами до сих пор, являются несущественными, а также призывает к расширению санкционного списка ЕС;

Документ содержит призыв к полному замораживанию переводов средств ЕС для белорусского правительства и контролируемых государством проектов, включая займы Европейского инвестиционного банка, Европейского банка реконструкции и развития и других.

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Тэги: Европарламент, преступления, Александр Лукашенко, Республика Беларусь

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