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03:42 27 Ноября 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

«Заря» сохраняет шансы на продолжение борьбы в Лиге Европы

В 4-м туре группового этапа Лиги Европы луганская «Заря» встречалась в Афинах с АЕК и неожиданно одержала крупную победу – 3:0.

На характере и результате игры, несомненно, сказался эпизод в дебюте второго тайма, в котором украинский легионер АЕК Евгений Шахов заработал вторую желтую карточку и оставил свою команду в меньшинстве.

На реализацию количественного преимущества гостям понадобилось 13 минут. Кросс от Андрейса Циганикса в штрафной хозяев принял головой Артем Громов. Первый удар парировал голкипер, но Артем первым был на добивании и открыл счет – 1:0.

Еще 14 минут понадобилось украинской команде, чтобы удвоить свое преимущество в счете – отличился Владислав Кабаев – 2:0.

И поставил точку в матче Владлен Юрченко, четко реализовав пенальти – 3:0.

Матч в столице Греции дал ответ скептикам, которые заранее похоронили луганчан в группе G. Перед двумя заключительными турами «Заря», несмотря на то, что по-прежнему располагается на последнем месте в турнирной таблице, имеет неплохие шансы на продолжение борьбы. Для этого подопечным Виктора Скрипника через неделю необходимо брать 3 очка в домашнем матче против «Лестера», который уже обеспечил себе выход в плей-офф.

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Тэги: футбол, Лига Европы

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