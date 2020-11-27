Трамп сказал, при каком условии покинет Белый дом

Президент США Дональд Трамп заявил, что готов уйти, если коллегия выборщиков отдаст победу на выборах президента Джо Байдену.

В четверг Дональд Трамп впервые подтвердил, что он покинет Белый дом после признания Джо Байдена победителем президентских выборов коллегией выборщиков, представляющих все 50 штатов.

«Естественно, я это сделаю, и вы это прекрасно знаете, – ответил президент Трамп на вопрос репортера. – Признать поражение будет тяжело, потому что мы знаем, что имело место масштабное мошенничество».

Обвинения в мошенничестве в ходе выборов и в нарушении избирательных процедур, которые звучат из уст президента, не были признаны обоснованными судами в нескольких штатах, где избирательный штаб Трамп оспаривал и продолжает оспаривать результаты выборов. Больше десятка исков штаба Трампа были отвергнуты.

Вопрос о том покинет ли Дональд Трамп Белый дом после истечения своего президентского срока поднимался исключительно американской прессой, критиками Трампа. Сам президент никогда не говорил о намерении остаться. Но пока он не готов признать поражение.

Пока Байден получил 306 голосов выборщиков, Трамп – 232. Для победы на выборах необходимо набрать 270 голосов.

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