НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Мир » Политика
05:57 27 Ноября 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Трамп сказал, при каком условии покинет Белый дом

Президент США Дональд Трамп заявил, что готов уйти, если коллегия выборщиков отдаст победу на выборах президента Джо Байдену.

В четверг Дональд Трамп впервые подтвердил, что он покинет Белый дом после признания Джо Байдена победителем президентских выборов коллегией выборщиков, представляющих все 50 штатов.

«Естественно, я это сделаю, и вы это прекрасно знаете, – ответил президент Трамп на вопрос репортера. – Признать поражение будет тяжело, потому что мы знаем, что имело место масштабное мошенничество».

Обвинения в мошенничестве в ходе выборов и в нарушении избирательных процедур, которые звучат из уст президента, не были признаны обоснованными судами в нескольких штатах, где избирательный штаб Трамп оспаривал и продолжает оспаривать результаты выборов. Больше десятка исков штаба Трампа были отвергнуты.

Вопрос о том покинет ли Дональд Трамп Белый дом после истечения своего президентского срока поднимался исключительно американской прессой, критиками Трампа. Сам президент никогда не говорил о намерении остаться. Но пока он не готов признать поражение.

Пока Байден получил 306 голосов выборщиков, Трамп – 232. Для победы на выборах необходимо набрать 270 голосов.

Источник:
Тэги: выборы президента США, Трамп

Новости по теме

Трамп распорядился начать передачу власти, но итоги выборов не признает

Президент США поручил Управлению общих служб (GSA) и своей команде «делать, что нужно» для передачи власти Джо Байдену.

Команда Трампа придумала, как ему остаться на второй срок

Новый план по удержанию власти, по данным агентства Reuters, опирается на республиканцев в законодательных органах ряда штатов.

Трамп осознал, что все кончено

Советники Трампа сообщают, что сейчас у президента нет четкой стратегии по оспариванию итогов выборов главы государства.

blog comments powered by Disqus
Новости | Слоты
Новости | Слоты