Германия выплатит компенсацию военным-геям

Правительство Германии согласилось выплатить компенсацию военным, которых дискриминировали за сексуальную ориентацию: увольняли, судили, лишали пенсий или ограничивали продвижение по службе. Сумма выплаты составит 3000 евро. Об этом сообщает DW.

Закон распространяется на военных, пострадавших от угнетения с 1955 по 2000 год — до момента, когда бывший министр обороны Рудольф Шарпинг запретил отказывать геям и лесбиянкам в продвижении по службе. В первую очередь компенсацию получат люди, которых судили за гомосексуальные акты: такие процессы шли в 1950-х, когда секс между людьми одного пола считался незаконным.

Законопроект предложило правительство, теперь его рассматривает парламент. По оценкам Министерства обороны Германии, если закон примут, компенсацию нужно будет заплатить минимум тысяче человек. «Мы не можем избавить этих людей от уже испытанных страданий, но хотим показать, что мы готовы к изменениям», — цитируют министра обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр.

Представители немецких правозащитных организаций считают законопроект правильным ходом, но отмечают, что выплаты могли быть и побольше. «Пострадавших не повышали, увольняли, лишали пенсий. Немецкие вооруженные силы нанесли значительно больший ущерб, превышающий три тысячи евро», — считает представитель группы по защите ЛГБТ в бундесвере Свен Берин.

Мнение Берлина разделяет как минимум один из пострадавших — мужчина, служивший в армии Западной Германии в 1980-х. «Я рад, что за благими намерениями властей последуют и действия, — сказал он корреспонденту DW. — Но единоразовая выплата не способна компенсировать эту несправедливость. Реабилитация, а также компенсация потерянного заработка и пенсии была бы уместнее».

В правительстве предложили выплачивать компенсации после того, как Министерство обороны Германии опубликовало доклад, посвященный дискриминации ЛГБТ-персон в армии. Авторы исследования поговорили с шестьюдесятью пострадавшими солдатами и офицерами, в том числе с Дирком Кохом, которого не пустили на Олимпийские игры из-за его сексуальной ориентации.

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