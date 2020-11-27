В Академии аграрных наук разоблачили коррупционную схему
За «крышевание» преступной деятельности руководство академии получало взятки, в том числе в виде элитного внедорожника.
Правоохранители разоблачили руководителей Национальной академии аграрных наук Украины в растрате и присвоении имущества. Об этом сообщает Нацполиция в пятницу, 27 ноября.
Отмечается, что высокопоставленные сотрудники академии, по предварительному сговору начальников коммерческих структур, наладили схему хищения имущества.
В частности, руководители заключали с бизнесменами убыточные договоры о совместной деятельности. Аграрии документально снижали урожайность, а по факту остаток урожая делили между участниками коррупционной схемы.
Также злоумышленники сдавали в аренду земельные участки по заниженным ценам. А их в ведомстве академии – 480 тысяч гектаров. Кроме того, подозреваемые неправомерно тратили средства, которые были выделены на закупку сельскохозяйственной продукции и гербицидов.
За «крышевание» преступной деятельности руководство академии получало взятки, в том числе в виде элитного внедорожника.
Во время обысков в помещении государственного учреждения полицейские изъяли арсенал оружия, боеприпасов и взрывчатки.
Следователи Нацполиции начали уголовные производства по статьям о мошенничество с финансовыми ресурсами, легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем, присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением (ст.222, ст.209, ст.191 УК Украины).
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