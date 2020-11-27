Зеленский внес законопроект по е-декларациям
Президент предлагает исключить из Уголовного кодекса и добавить другую, которая предполагает ответственность за ложь в декларациях.
Президент Владимир Зеленский зарегистрировал в Верховной Раде законопроект об ответственности за недостоверную информацию в электронных декларациях чиновников.
Законопроект предлагает исключить статью 3661 Уголовного кодекса и заменить ее статьей 3662 – Декларирование недостоверной информации.
Соглано новой статье, за ложь в декларации грозит уголовная ответственность в виде штрафа от 2500 до 5000 необлагаемых минимумов доходов или общественных работ на срок от 150 до 240 часов, либо лишение свободы на срок до 2 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.
Отдельно в статье 3663 УК предлагается определить уголовную ответственность за непредставление декларации.
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