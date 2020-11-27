Полицейский насмерть сбил пешехода, который ночью шел по дороге
На погибшем не было светоотражающих элементов и коп не успел вовремя затормозить. ГБР проводит расследование ДТП.
В Киевской области полицейский после раскрытия грабежа возвращался ночью домой и насмерть сбил человека, который шел по проезжей части дороги. Об этом в пятницу, 27 ноября, сообщает пресс-служба полиции области.
Отмечается, что инцидент произошел около трех часов ночи, когда сотрудник Киево-Святошинского отдела полиции возвращался домой со службы. Он совершил наезд на пешехода, который от полученных травм скончался. По данному факту начато служебное расследование.
«В тот день он (полицейский – ред.) вместе с коллегами раскрыл грабеж. Полицейские задержали двух злоумышленников и поздно вечером работник полиции доставил их в изолятор временного содержания. После чего, возвращаясь домой ночью, он совершил наезд на пешехода, который двигался в темное время суток без световозвращающих элементов на одежде», – сообщили в полиции.
Служебное расследование назначено приказом руководителя полиции Киевской области. На месте происшествия работали сотрудники Государственного бюро расследований.
Новости по теме
Пешеход получил тяжкие телесные повреждения, а полицейский не остановил машину и не оказал ему помощь.
За рулем автомобиля Mitsubishi находился инспектор следственного отделения Лугинского отделения полиции.
Погибший мужчина, по предварительным данным, переходил дорогу в неустановленном месте с велосипедом в руках.