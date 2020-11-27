Минздрав анонсировал новую стратегию по COVID-19
После анализа трех выходных на карантине власти примут решение о дальнейшей стратегии борьбы с пандемией.
Вскоре правительство представит новую стратегию действий в ситуации с пандемией коронавируса, сообщил в пятницу. 27 ноября, главный санитарный врач Виктор Ляшко.
Он напомнил, что при соблюдении всех карантинных требований вводить жесткие ограничения не придется.
«Сегодня система здравоохранения справляется с количеством регистрируемых случаев. Мы и дальше прогнозируем потенциальный рост заболеваний COVID-19, поэтому прорабатываем много вариантов развития событий. На сегодня их уже 6″, – уточнил Ляшко.
Он не ответил на вопрос о том, будет ли локдаун на зимние праздники.
«Наша основная задача – соблюдение эпидемических норм. Сегодня нам надо пройти следующие выходные. Стратегию, относительно дальнейших действий правительства, как в эпидемическом, так и экономическом отношении, в ближайшее время озвучит премьер-министр», – сказал Ляшко.
Результаты карантина на выходных представят через неделю.
«Мы покажем полностью всю статистику – что было, что прогнозировалось, какие результаты. Сегодня нам необходимо пройти следующие выходные так, как там прописано. Это социальная ответственность всех, в том числе и бизнеса», – уточнил Ляшко.
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