28 ноября 2020 года – День памяти жертв Голодомора

В субботу, 28 ноября, Украина чтит память жертв Голодомора 1932−1933 годов — украинцы традиционно зажигают в своих домах свечи памяти в четвертую субботу ноября.

Политика насильственной коллективизации, развернутая в СССР сталинским режимом в конце 20-х и ужесточенная в начале 30-х годов минувшего века, в Украине усугубилась целенаправленными репрессиями против жителей страны. Миллионы украинцев погибли в годы Большого голода, еще больше — так и не появились на свет.

В ХХ веке украинцы пережили три голодомора, но особо печальное место в истории занимает Голодомор 1932-33 годов, который унес, по разным данным, от 3,9 до 10 миллионов жизней. В результате организованного советским тоталитаризмом голодомора умирали не только семьи, но и целые деревни.

Голодомору предшествовала насильственная коллективизация, раскулачивание крестьян, массовый террор на селе. Украинские селяне стали следующими жертвами репрессий со стороны тоталитарного правительства, вслед за интеллигенцией и духовенством.

Руководство СССР отрицало факт массовой смерти украинцев в результате Голодомора 1932-33 годов, поэтому точное количество жертв голода неизвестно. Снять табу с темы Голодомора удалось только после провозглашения независимости Украины. 28 ноября 2006 года законом Украины Голодомор был признан геноцидом украинского народа.

В День памяти жертв голодоморов в нашей стране традиционно проходят траурные мероприятия, в церквях проходят поминальные богослужения. В 16:00 проходит общенациональная минута молчания, за которой следует акция «Зажги свечу памяти». В это время украинцы зажигают свечи возле мемориалов жертв Голодомора и на подоконниках в своих домах.

В декабре 2016 года Верховная Рада обратилась к демократическим государствам мира с призывом признать Голодомор 1932-1933 годов в Украине геноцидом украинского народа.

Кроме Украины, Голодомор признали геноцидом 16 государств, среди которых Канада, Мексика, Польша, Португалия, Грузия, Литва, Латвия, Эстония и США.

Еще восемь стран, а также ПАСЕ и Европарламент принимали резолюции об осуждении Голодомора как преступления советского тоталитарного режима против украинского народа.

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